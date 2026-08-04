Фельдшер и водитель из Клетни спасли отца и сына, потерявших сознание в бочке

Фото: «Брянские новости»

В деревне Борятино Клетнянского района Брянской области молодая фельдшер, водитель местная жительница спасти отца и сына, потерявших сознание в бочке. Даже спустя несколько дней подвиг троицы обсуждали в населенном пункте. О случившемся рассказал мужчина, приехавший туда в гости к родственникам, нашим коллегам из издания «Брянские новости».

В деревне сейчас живут одни старики и женщины. А когда едва не случилась трагедия, на место приехала 23-летняя фельдшер Карина Фандюшина. Местные даже засомневались, что юная девушка сможет откачать отца и сына.

«Никто не надеялся, что откачают людей, думали, что они уже погибли. А она так ловко действовала!» – рассказывает очевидец.

Сама девушка рассказала коллегам, как все было. В тот день поступил вызов из Борятино – примерно 20 километров от Клетни. Позвонил участковый и рассказал, что отцу стало плохо. Как именно – не уточнил.

«Приезжаем − в доме тишина. Думаю, может упал человек, плохо стало? Пошла во двор. Бежит девочка − крестница Сергея лет шестнадцати: “Помогите! Им плохо, сейчас задохнутся!” Сказала, что красили…» – говорит девушка.

Фельдшер позвала водителя − Сергея Клюева. Уже вместе они зашли в сарай и увидели огромную бочку размером в человеческий рост. Цистерна оказалась закрыта, попасть в нее можно только через небольшой люк наверху. Но и это было сложно – мешала крыша пристройки.

Медик с водителем заглянули в люк и увидели двоих – звонившего участкового и отца. Изнутри валил невыносимый запах краски. За ремень двоих пострадавших достали из емкости.

«Я побежала за нашатырем, поднесла к его лицу. Он открыл глаза, и мне стало страшно: они были красные, как у вампира. Он не понимал, что происходит. Уже позже рассказал: “Первое, что я подумал, − как ты здесь оказалась?” Не помню, как мы его вытащили, но он очухался быстро».

68-летнего отца участкового помог вытащить сосед. Карина боялась, что он уже умер от отравления. Но обошлось. Как выяснилось позже, мужчина решил покрасить бочку из-под зерна и потерял сознание. На помощь пришла сперва жена, потом соседка, а уже после позвали на помощь сына. Он успел позвонить врачам, которые буквально спасли их жизни.

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