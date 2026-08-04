Жительница Кузбасса с болгаркой пыталась спились замок с гаража покойного мужа

Жительница Кузбасса с болгаркой пыталась пробраться в гараж к покойному бывшему мужу Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Топки в Кузбассе росгвардейцам пришлось разбираться с необычной семейной драмой. Сотрудники задержали 53-летнюю местную жительницу, которая пыталась забрать вещи из гаража покойного мужа. Сделать это решила при помощи болгарки – спилив навесной замок. Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.Ru.

Необычную женщину с инструментом заметили прохожие. Во дворе на улице Советской она, по словам очевидцев будучи пьяной, активно орудовала болгаркой. На место сразу вызвали полицию.

Приехавший экипаж Росгвардии задержали женщину. Оказалось, что она – бывшая жена владельца гаража. Она пыталась спилить замок, чтобы забрать вещи из гаража. Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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