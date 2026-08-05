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НовостиОбщество5 августа 2026 3:30

Более 1600 школьников из ЛНР и ДНР отдохнут в Приэльбрусье Кабардино-Балкарии

Путевки в приоритетном порядке предоставлены детям участников СВО и из семей льготных категорий
Татьяна ГУЩИНА
в рамках летней оздоровительной кампании в КБР в лагерях и санаториях республики уже отдохнули более 6,5 тыс. детей.

в рамках летней оздоровительной кампании в КБР в лагерях и санаториях республики уже отдохнули более 6,5 тыс. детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 1600 школьников из Донецкой и Луганской народных республик проведут летний отдых в Приэльбрусье, на территории Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

Приоритетное право на получение путёвок было предоставлено детям участников спецоперации, а также ребятам из семей льготных категорий.

Глава республики отметил, что летняя оздоровительная кампания проходит активно: уже более 6500 детей отдохнули в лагерях и санаториях КБР. Кроме того, свыше 1500 несовершеннолетних прошли реабилитацию на базе центра «Радуга», многие – вместе с родителями.

Программа отдыха включает не только оздоровление, но и воспитательные мероприятия. Для подростков, состоящих на профилактическом учёте, организованы две профильные смены. Во время каникул дети участвуют в патриотических акциях, военно-спортивных играх и встречаются с интересными людьми

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