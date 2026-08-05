В Минеральных Водах отремонтируют еще две дороги

Фото: администрация Минераловодского округа

В Минеральных Водах планируют отремонтировать еще две дороги – проезд 1 й Промышленный и улицу Гоголя. Общая протяженность обновляемых участков составляет более двух километров.

«Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений работы. Проезд 1 й Промышленный обеспечивает связь с поселком Ленинским, и жители давно просили привести его в порядок», – рассказал глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Параллельно с этими участками ремонтируют дороги в селе Ульяновка Минераловодского округа по улицам Соборной, Прудной и Советской. Сейчас работы находятся на втором этапе. В 2026 году также планируют обновить еще одну дорогу в том же селе по улице Ленина.

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