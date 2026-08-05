На улицах Ессентуков заметили сбежавшего из дома сервала

Фото: соцсети Владимира Крутникова

На улицах города в Ессентуках местные жители встретили дикую кошку – сервала. Как выяснилось позже, у животного есть хозяин. После того, как сервала поймали, его вернули домой.

«Мы передали информацию в правоохранительные органы, чтобы те разобрались, на каком основании животное содержится в домашних условиях и какие они, эти условия», – написал в соцсетях мэр Ессентуков Владимир Крутников.

Согласно законодательству РФ, сервалов нельзя содержать в квартире. За это владельцу животного грозит штраф до трех тысяч рублей. Мэр также призвал жителей и гостей курорта обращаться по номеру 112 в том случае, если те встретят дикое животное.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru