ВИЧ и гепатит С нашли у школьницы после лечения в больнице под Ростовом

Школьница заразилась ВИЧ и гепатитом после лечения в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом произошла жуткая история: после лечения больнице школьница заразилась ВИЧ на третьей стадии и гепатитом С. Инфекции девочка подхватила, когда лежала в одной палате с двумя женщинами. Коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» связались с мамой 13-летней ростовчанки и узнали, что же произошло.

Два года назад, в июле 2014 года, когда Ане [Все имена изменены – Прим.] во время купания в речке наглоталась воды и попала в больницу. Палаты там оказались больше похожи на кладовки. После выписки все казалось нормально, рассказывает мама Ани Екатерина. А через полтора года у девочки неожиданно лимфоузлы.

Родители боялись, что дело в онкологии. Отвели Аню на анализы, а через несколько дней узнали страшное. У школьницы нашли ВИЧ на третьей стадии (когда он находится в организме уже долгое время) и гепатит С, который уже начал приводить к необратимым последствиям в печени. Девочка ждет лекарство, чтобы избавиться от недуга.

«Нам сразу дали лекарства, и после трех месяцев терапии вирусная нагрузка стала нулевой. Иммунные клетки с момента обнаружения болезни поднялись с 940 до 1 024 единиц на миллилитр крови. Это хороший результат, но в идеале надо бы 1 200», – говорит мама девочки в беседе с «КП-Ростов-на-Дону».

Роспотребнадзор провел проверку и выявил источник заражения. В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело, материалы которого уже отдали в суд. Тем временем Аня уже изучила все о своем диагнозе и не опускает руки. Понимает, что диагноз у нее на всю жизнь, проходит терапию и хочет в будущем стать матерью. Ее мама же, хоть и попросив об анонимности, решила рассказать историю дочери.

«О диагнозе знают 17 человек – семья, врачи, руководство школы. Этого достаточно, ведь с нулевой вирусной нагрузкой при приеме лекарств дочь не заразна. Но я все равно не могу молчать. Ведь люди привыкли считать, что заболеть можно только при незащищенном половом контакте или из-за наркомании. Как показала жизнь, это далеко не все способы, и заразиться может даже невинный ребенок. Так что, когда через годы Анна встретит свою любовь, должна заранее будет предупредить мужчину, что у нее ВИЧ. Но она хотя бы сможет объяснить, что заражена не по своей вине. Чтобы в ответ ей не сказали: “Ты сама виновата”».

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