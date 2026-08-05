В Кузбассе нашли и вернули к родным троих подростков, сбежавших из дома Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе нашли и вернули к родным троих подростков, сбежавших из дома в Новокузнецке. В планах у них было добраться до Новосибирска, но доехать не смогли и попали не туда. Об этом сообщают коллеги из издания VSE42.ru.

«По предварительной информации, приятели, не поставив в известность взрослых, решили отправиться в путешествие. Молодые люди выехали из Новокузнецка и планировали добраться до Новосибирска, однако оказались в Юрге», – сказали в Росгвардии.

Утром, во время патрулирования улиц, один из экипажей заметил троих подростков на скамейке. Юноши попытались спрятаться от росгвардейцев в подъезде одного из домов, однако оттуда их достали и передали полицейским.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru