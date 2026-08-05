В Дагестане вручили ключи от новой квартиры 102-летнему ветерану войны

Муса Мусаевич в 1943 году добровольцем отправился на фронт. Фото: пресс-служба администрации Дербентского района Дагестана.

В Дагестане вручили ключи от новой квартиры ветерану Великой Отечественной войны Мусе Мусаевичу Багаудинову. Новое жильё расположено в современном многоэтажном доме города Каспийска. Для ветерана созданы все условия для комфортной жизни: светлая квартира с качественным ремонтом находится на первом этаже, что значительно удобнее прежнего пятого этажа. Особое внимание уделено безбарьерной среде — благоустроенный подъезд обеспечит лёгкость передвижения пожилому человеку.

Муса Мусаевич родился 5 июня 1924 года в селе Бургимак Акушинского района. Боевой путь юноши начался в Туапсе Краснодарского края, где он служил в составе 576-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. За время войны отважный боец участвовал в обороне Северного Кавказа, освобождении Ростова-на-Дону и Краснодара. Получив несколько ранений и пройдя лечение в госпиталях, он вновь возвращался в строй, освобождая территории Белоруссии и Украины.

За боевые заслуги он награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За отвагу».

После демобилизации в начале 1945 года Муса Мусаевич вернулся на родную землю, получил образование зоотехника и посвятил себя мирному труду в сельском хозяйстве родного Дагестана.

Сегодня жизненная история этого удивительного человека продолжается в большой и дружной семье: у него восемь детей, тридцать семь внуков и сорок четыре правнука. Несмотря на почтенные годы, ветеран сохраняет бодрость духа, активно встречается с молодёжью, передавая ей память о великом подвиге поколения победителей.

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