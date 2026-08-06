В Ингушетии задержали адвоката за обман клиента на 2,5 млн рублей

В ноябре 2024 года фигурант убедил жителя Ингушетии передать ему 2,5 млн рублей. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан адвокат. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России, следствие было возбуждено на основании материалов, предоставленных республиканским управлением ФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2024 года подозреваемый получил от местного жителя 2,5 миллиона рублей. Деньги были переданы за обещание освободить сына потерпевшего от уголовной ответственности. При этом у адвоката отсутствовали как намерения, так и реальная возможность исполнить взятые на себя обязательства. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

На данный момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему официальное обвинение.

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