В Ставрополе более 2,7 тысяч семей получили выплату на подготовку к школе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе более 2,7 тысяч многодетных семей получили выплату на подготовку к школе. На материальную помощь могут также рассчитывать дети погибших ветеранов боевых действий.

«Заявление на получение денежной компенсации родители могут подавать в течение всего года. В этом году выплата назначена 2788 многодетным семьям на 5363 ребенка на сумму более 33 млн рублей », – пояснил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В 2026 году размер выплаты на одного ребенка из многодетной семьи составляет 6200,67 рубля, а помощь в размере 11924,37 рубля могут получить дети ветеранов боевых действий, погибших при исполнении обязанностей воинской службы. На ребенка можно получить и обе выплаты, если он относится к двум этим категориям.

В 2025 году ежегодную материальную помощь на подготовку детей к школе получили более 4,4 тысяч многодетных семей на 8,7 тысяч школьников сумму более 53 млн рублей.

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