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Ставрополь отмечает День народного единства

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Новости 24
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