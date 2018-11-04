Ставрополь отмечает День народного единства

Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе
Самый большой в России каравай и огромный хоровод на площади Ленина в Ставрополе