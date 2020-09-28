2020-09-28T13:44:10+03:00
Тема Дня - Ставрополь
Анна ИВЕРШИНЬВалерий БЕЛИКОВ

"Мы не получили помощи, а подушка безопасности закончилась": владельцы закрытых кинотеатров в Ставрополе высказались в эфире

Было время, когда кинотеатры работалиБыло время, когда кинотеатры работалиФото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье в течение полугода остаются закрытыми кинотеатры. Владельцы теряют бизнес и больше не могут покрывать расходы. Они обращались к краевым и федеральным властям, но ждать ли положительного решения в ближайшее время, пока неясно. Кинотеатры на

"Мы не получили помощи, а подушка безопасности закончилась": владельцы закрытых кинотеатров в Ставрополе высказались в эфире

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