"Мы не получили помощи, а подушка безопасности закончилась": владельцы закрытых кинотеатров в Ставрополе высказались в эфире
На Ставрополье в течение полугода остаются закрытыми кинотеатры. Владельцы теряют бизнес и больше не могут покрывать расходы. Они обращались к краевым и федеральным властям, но ждать ли положительного решения в ближайшее время, пока неясно. Кинотеатры на
"Мы не получили помощи, а подушка безопасности закончилась": владельцы закрытых кинотеатров в Ставрополе высказались в эфире