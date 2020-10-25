Спасение в прямом эфире: ставропольские хирурги прооперировали пациента и поделились опытом с коллегами
Полезный подкаст в рамках акции "За здоровье"Фото: Наталья ЗАТОНСКАЯ
Врачи рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и Сергей Ермаков провели клеевую эмболизацию артериовенозной мальформации головного мозга в рамках международной научной конференци
Спасение в прямом эфире: ставропольские хирурги прооперировали пациента и поделились опытом с коллегами
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