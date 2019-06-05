2019-06-05T14:53:55+03:00
Тема Дня - Ставрополь
Валерий БЕЛИКОВ

Каникулы не должны быть со смертельным исходом

Начальник отделения по делам несовершеннолетних краевого управления полиции Светлана Коновалова и представитель общественного совета при краевом управлении полиции Священник Антоний СкрынниковНачальник отделения по делам несовершеннолетних краевого управления полиции Светлана Коновалова и представитель общественного совета при краевом управлении полиции Священник Антоний СкрынниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О всех возможных угрозах детям должны рассказывать родители, считают гости программы - Начальник отделения по делам несовершеннолетних краевого управления полиции Светлана Коновалова и представитель общественного совета при краевом управлении полиции С

Каникулы не должны быть со смертельным исходом

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