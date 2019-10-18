Комментарии Михаила Миненкова в соцсетях и министр спорта под следствием: главные новости Ставрополья на этой неделе
Фото: главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр ЕмцовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Новости уходящей недели обсуждают главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр Емцов
Комментарии Михаила Миненкова в соцсетях и министр спорта под следствием: главные новости Ставрополья на этой неделе
00:00
00:00