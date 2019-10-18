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Роман ЛАВРУХИНДмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Комментарии Михаила Миненкова в соцсетях и министр спорта под следствием: главные новости Ставрополья на этой неделе

Фото: главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр ЕмцовФото: главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр ЕмцовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новости уходящей недели обсуждают главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр Емцов

Комментарии Михаила Миненкова в соцсетях и министр спорта под следствием: главные новости Ставрополья на этой неделе

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