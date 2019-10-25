В Ставропольской краевой клинической больнице успешно пересадили донорскую печень
Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-трансплантолог краевого минздрава Сергей ТолчановФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Врачи СККБ готовы самостоятельно проводить одну из самых сложных трансплантационных операций в медицине, рассказал кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-трансплантолог краевого минздрава Сергей Толчанов
В Ставропольской краевой клинической больнице успешно пересадили донорскую печень
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