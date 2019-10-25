2019-10-25T14:18:24+03:00
Полезное радио - Ставрополь
Валерий БЕЛИКОВ

В Ставропольской краевой клинической больнице успешно пересадили донорскую печень

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-трансплантолог краевого минздрава Сергей ТолчановКандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-трансплантолог краевого минздрава Сергей ТолчановФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врачи СККБ готовы самостоятельно проводить одну из самых сложных трансплантационных операций в медицине, рассказал кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-трансплантолог краевого минздрава Сергей Толчанов

В Ставропольской краевой клинической больнице успешно пересадили донорскую печень

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