Кадыров рассказал подробности уничтожения боевика в Чечне

Обстановка в Чечне, убежден Кадыров, стабильная и спокойная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Ачхой-Мартановского района Чечни ликвидировали боевика, участвовавшего в нападении на силовиков Ингушетии, члена банды Джамалудина Байдулаева, уничтоженного в 2006 году.

Глава республики заявил, что спецоперация прошла успешно и никто из правоохранителей не пострадал. А еще Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что во время перестрелки сумел скрыться сообщник террориста. Ликвидировали же, с его слов, Казбека Байдулаева в розыске.

- Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, - заверил чеченский лидер.

Фото уничтоженного террориста

Отметив еще, что на месте событий находились, в том числе министр внутренних дел и вице-премьер правительства республики. И ограничительные меры вводить не пришлось. Обстановка в Чечне, убежден Кадыров, стабильная и спокойная.

- Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет, - пригрозил глава республики.

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