«Сообщник скрылся»: в Чечне ликвидировали террориста, участвовавшего в нападении на силовиков

Прошла перестрелка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В чеченском селе Катар-Юрт 15 декабря прошла спецоперация по ликвидации боевика из банды Джамалудина Байдулаева. Байдулаев был уничтожен в 2006 году в Хасавюртовском районе Дагестана.

Фото с места операции

Сообщник ликвидированного на этот раз злоумышленника скрылся от силовиков во время перестрелки. Убитый же террорист находился в розыске после нападения на правоохранителей в соседней Ингушетии и входил еще в бандгруппировку чеченского боевика Аслана Бютукаева. Последний проходил главным фигурантом по делу о взрыве в Домодедово вместе с Доку Умаровым.

А 13 октября этого года в Грозном прошла спецоперация против террористов, напавших на правоохранителей. Погибли двое сотрудников, сообщали в НАК. Рамзан Кадыров назвал боевиков "шайтанами", прибывшими из-за рубежа. Подчеркнув, что в Чечне нет больше боевиков, как это было много лет назад.

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