Кадыров: Боевиков помогли уничтожить местные жители

Рамзан Кадыров поблагодарил жителей Грозного за помощь силовикам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил местных жителей, которые оказали существенную помощь силовикам. По словам политика, именно внимательные грозненцы заметили подозрительных людей и обратились в силовые структуры.

— У правоохранителей имелась оперативная информация о том, что группа боевиков из-за рубежа пересекла границу Чечни. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Очень помогли и жители Грозного, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений, — сообщил Рамзан Кадыров по итогам контртеррористической операции.

Напомним, ранним утром во вторник в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. В ходе боестолкновений было уничтожено четверо террористов. К несчастью, не обошлось без жертв среди силовиков.

— Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа (на транспорте) Управления Росгвардии по ЧР. К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь, — пообещал Рамзан Кадыров.

По данным НАК, правоохранители потеряли троих бойцов. Источник «КП» уточнил, что от полученных ран скончался ещё один полицейский. Сейчас на месте боестолкновения работают следователи. Устанавливаются личности террористов.

— В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме, — резюмировал чеченский лидер.

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