СК возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Грозном

Боевики отстреливались из частного дома в Октябрьском районе Грозного. Фото: кадр оперативной съемки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Октябрьском районе Грозного. В СК уточнили, что все они находились в федеральном розыске.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, 317 статья УК РФ. Предварительно установлены личности нападавших, — сообщает пресс-служба СК РФ.

По сведениям главы Чечни Рамзана Кадырова все боевики являются уроженцами Чеченской Республики. Однако в последнее время они скрывались за пределами России, принимали участие в боевых действиях в Сирии.

В частности, с этим могут быть связаны потери со стороны силовиков: двое спецназовцев Росгвардии погибли во время перестрелки, ещё один получил тяжелые ранения. Кроме того, боевики были прекрасно вооружены: у них нашли автоматическое оружие, боеприпасы, средства связи.

На Родину террористы вернулись с одной целью: совершить ряд резонансных терактов, в том числе в Грозном. Однако силовики отследили группу и даже убили двоих бандитов в воскресенье у станицы Ассиновской. К сожалению, остальным боевикам удалось скрыться.

На данный момент, по сведениям Кадырова, группа полностью ликвидирована. Опасности для мирного населения нет. Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Личные данные террористов опубликовал сам глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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