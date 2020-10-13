Трое бойцов спецназа погибли в ходе контртеррористической операции в Грозном

Трое сотрудников спецслужб погибли, выполняя боевое задание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трое сотрудников спецслужб погибли в ходе контртеррористической операции в Грозном. Уничтожены четверо террористов. Подробности КТО в Октябрьском районе чеченской столицы сообщает Национальный антитеррористической комитет (НАК).

В ночь на вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из частных домов Грозного была обнаружена группировка вооруженных боевиков. Сотрудники спецслужб блокировали их, завязалась перестрелка.

— На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо боевиков нейтрализованы, — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Спецназу удалось уничтожить четверых боевиков

В ходе боестолкновений, выполняя свой долг погибли два бойца Росгвардии и один полицейский.

— К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли, — сообщает НАК.

В Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции. На данный момент она считается завершенной, угрозы больше нет. На месте перестрелки работают следователи, личности вооруженных бандитов устанавливаются.

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