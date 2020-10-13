Видео перестрелки с боевиками в Грозном появилось в сети

Фото: кадры оперативной съемки

Видео перестрелки с боевиками в Октябрьском районе Грозного появилось в сети. Местные жители сообщают, что стрельба началась ещё глубокой ночью. В районе введен режим контртеррористической операции, существует вероятность совершения терактов. Силовики ищут сообщников убитых.

Как сообщает источник «КП - Северный Кавказ», боевиков обнаружили в одном из частных домов в Октябрьском районе Грозного. Завязалась тяжелая перестрелка. По разным данным, среди бойцов ОМОНа есть раненные или даже убитые. Спецназу удалось уничтожить как минимум троих бандитов — подтверждающие этот факт фото уже появились в сети.

В Национальном антитеррористическом комитете по Чеченской Республике заявили, что решение о введении правового режима КТО было принято в 7:40 вторника. Несмотря на уничтожение оказавших сопротивление боевиков, у спецназа есть информация, что в городе могут укрываться их сообщники.

В 9:40 появилась информация о том, что последний сообщник бандитов уничтожен. Всего убито четверо боевиков. К сожалению, во время штурма погибли двое спецназовцев Росгвардии и один полицейский. Потерь среди гражданского населения нет. Спецоперация завершена.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В перестрелке в Грозном ликвидировали трех боевиков

В Октябрьском районе Грозного произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум трое нападавших ликвидированы, среди силовиков есть тяжело раненные, передает источник "КП", знакомый с ситуацией (подробности).