В перестрелке в Грозном ликвидировали четверых боевиков

Операция еще продолжается. Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
В Октябрьском районе Грозного произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Двое нападавших ликвидированы, среди силовиков есть тяжело раненные, передает источник "КП", знакомый с ситуацией.
- Принято решение о проведении с 07:40 по Москве 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного, - сказано в сообщении НАК в Чечне.
Операцию начали из-за угрозы совершения террористического акта.
Сейчас идет поиск остальных участников банды и борьба за жизнь пострадавших сотрудников. По информации другого источника, среди силовиков тоже есть погибшие. Он рассказал, что скончались два росгвардейца и один полицейский.
- Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий, - говорится в сообщении НАК в Чечне.
В 10:00 Национальный антитеррористический комитет сообщил окончательную информацию. В ходе боестолкновений с боевиками было уничтожено четверо террористов. Гибель троих сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, подтвердилась. Сейчас следователи и сотрудники ФСБ работают над установлением личностей террористов.
Спецназ уничтожил четырех террористов
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