В перестрелке в Грозном ликвидировали четверых боевиков

Операция еще продолжается. Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

В Октябрьском районе Грозного произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Двое нападавших ликвидированы, среди силовиков есть тяжело раненные, передает источник "КП", знакомый с ситуацией.

- Принято решение о проведении с 07:40 по Москве 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного, - сказано в сообщении НАК в Чечне.

Операцию начали из-за угрозы совершения террористического акта.

Сейчас идет поиск остальных участников банды и борьба за жизнь пострадавших сотрудников. По информации другого источника, среди силовиков тоже есть погибшие. Он рассказал, что скончались два росгвардейца и один полицейский.

- Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий, - говорится в сообщении НАК в Чечне.

В 10:00 Национальный антитеррористический комитет сообщил окончательную информацию. В ходе боестолкновений с боевиками было уничтожено четверо террористов. Гибель троих сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, подтвердилась. Сейчас следователи и сотрудники ФСБ работают над установлением личностей террористов.

Спецназ уничтожил четырех террористов

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