Видео ликвидации двух вооруженных бандитов в Дагестане появилось в сети

Двое вооруженных бандитов были уничтожены после нападения на полицейских

В сети появились кадры с места столкновения вооруженных бандитов и полицейских в Кизилюртоском районе Дагестана. Двое молодых мужчин, вооруженных автоматом Калашникова и пистолетом Макарова открыли огонь по правоохранителям после просьбы предъявить документы.

Нападение произошло в 1:15 на 774 километре федеральной автодороги «Кавказ», возле села Кульзеб. Полицейские остановили подозрительную иномарку для досмотра, однако двое сидевших в ней бандитов не собирались сдаваться. В ответ на просьбу предъявить документы, они открыли огонь.

По счастливой случайности сотрудники полиции не успели подойти к автомобилю. Благодаря этому, никто из них не пострадал. Бандитов смели ответны огнем. Во время перестрелки сильно пострадала служебная машина ДПС.

Утром в сети появились видео с места перестрелки. На кадрах видны тела погибших бандитов, их оружие и повреждения, нанесенные машине полиции.

После ночного нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Личности и мотивы нападавших устанавливаются.

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