Обстреляли полицейских из окна иномарки: в Дагестане уничтожены вооруженные бандиты

В Дагестане вооруженные бандиты были уничтожены после нападение на полицейских

В Кизилюртовском районе Дагестана уничтожены двое вооруженных бандитов. Неизвестные на иномарке открыли огонь по полицейским во время проверки документов и были ликвидированы. Подробности сообщает региональное МВД.

— Нападение произошло в 1:15 на посту полиции рядом села Кульзеб в Кизилюртовском районе, — сообщилат «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. — При попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов, неизвестные лица, из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников.

Полицейские открыли ответный огонь по иномарке, двое мужчин были ликвидированы. Служебная машина получила множество пулевых пробоин, но, к счастью, сотрудники МВД не пострадали.

Личности нападавших устанавливаются. У бандитов нашли автомат, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасы к ним.

— По данному факту следственным управлением СКР по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», — сообщили Следственном комитете региона.

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