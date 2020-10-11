Банду боевиков окружили в Чечне: двое убиты, спецоперация продолжается

Спецоперация в Серноводском районе Чечни продолжается Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Контртеррористическая операция на территории Серноводского района Чеченской Республики продолжается. Уже уничтожены двое вооруженных бандитов, спецназ продолжает прочесывать оцепленную зону в поисках их сообщников. Подробности сообщает НАК.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий была информация о нахождении группы вооруженных бандитов в Серноводском районе республики. В целях предупреждения терактов и для обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима КТО, — говорится в официальном сообщении Национального антитеррористического комитета.

Выехавший на место спецназ заблокировал членов бандгруппы на небольшой территории в двух километрах от станицы Ассиновской. Первое же боестолкновение принесло боевикам тяжелые потери: двое террористов оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Отмечается, что они были вооружены автоматами.

— Спецоперация в Серноводском районе Чеченской Республики продолжается, — подчеркивает НАК.

Силовики полагают, что члены бандгруппы планировали теракты в регионе. Сведений о пострадавших или погибших гражданских или силовиках нет. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий.

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