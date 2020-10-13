«Псы ада забыли, что в Чечне установлен мир!»: Кадыров раскрыл личности и мотивы уничтоженных боевиков

Рамзан Кадыров раскрыл личности боевиков, уничтоженных во время утренней спецоперации в Октябрьском районе Грозного Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров раскрыл личности боевиков, уничтоженных во время утренней спецоперации в Октябрьском районе Грозного. Все убитые — жители и уроженцы Чеченской Республики. Однако, по сведениям политика, последнее время они воевали на стороне террористов в Сирии.

— Вот все данные террористов, уничтоженных сегодня утром. В оперативной базе они числились давно. Находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись, чтобы провести ряд терактов, — сообщил Рамзан Кадыров в соцсетях.

Фото: страница Рамзана Кадырова в соцсетях

По данным Кадырова, в перестрелку с силовиками вступили 24-летний Магомед Цураев, 27-летний Магомед Магомадов, 28-летний Рамзан Муртазалиев и 32-летний Майрбек Имамурзаев. Все террористы прошли боевое крещение в Сирии, поэтому прекрасно владели огнестрельным оружием и смогли дать серьезный отпор силовикам. Бой длился почти час, в течение которого были убиты двое спецназовцев Росгвардии и тяжело ранен ещё один оперативник.

— Видимо, псы ада забыли, что в Чечне установлен мир! И мы трудились над этим не для того, чтобы бандиты впредь нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне! — заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, что спецслужбы Чечни следили за группой бандитов и даже пытались уничтожить террористов. В воскресенье неподалеку от станицы Ассиновской банду окружили, были уничтожены два боевика. Однако остальные сумели бежать. В Грозном подозрительных мужчин заметили бдительные местные жители, сообщившие о боевиках спецслужбам.

На данный момент угроза миновала, режим КТО снят и город вернулся к нормальной жизни. Рамзан Кадыров поблагодарил силовиков за прекрасную работу и пообещал всю возможную поддержку семьям погибших.

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