Кадыров рассказал, откуда в Грозном взялись боевики

Рамзан Кадыров подвел итоги спецоперации в Грозном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, откуда в Грозном взялись боевики. Политик сообщил, что о появлении бандгруппы силовикам было известно, террористы прибыли из-за рубежа. К несчастью, операция по их нейтрализации стоила жизни нескольким правоохранителям.

— Друзья, сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены 4 участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы, — заявил Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, в регионе давно нет боевиков — с ними было покончено благодаря усилиям спецслужб. Однако эта группа террористов прибыла из-за рубежа с конкретной целью — организовать теракты в Грозном.

— Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, вовремя сообщившие о появлении подозрительных лиц в одном из частных домовладений, — пояснил политик.

К сожалению, потерь среди силовиков избежать не удалось. По данным НАК, погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Рамзан Кадыров, в свою очередь, говорит о двух убитых.

— К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь, — пообещал глава Чечни..

Кадыров сообщил, что на данный момент обстановка в Грозном нормализована. Опасность для жизни мирного населения миновала, группировка бандитов полностью уничтожена.

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