В Чечне убили двух неизвестных, бросивших бомбу в полицейских

Во время погони злоумышленники открыли огонь, но были ликвидированы. К счастью, среди правоохранителей нет пострадавших Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел этой ночью в Курчалоевском районе Чечни. Там правоохранители остановили подозрительный автомобиль для проверки.

В ответ на эти требования, в полицейских кинули взрывное устройство. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Во время погони злоумышленники открыли огонь, но были ликвидированы. К счастью, среди правоохранителей нет пострадавших. Сейчас устанавливаются личности убитых.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Ачхой-Мартановского района Чечни ликвидировали боевика, участвовавшего в нападении на силовиков Ингушетии, члена банды Джамалудина Байдулаева, уничтоженного в 2006 году.

Глава республики заявил, что спецоперация прошла успешно и никто из правоохранителей не пострадал.