В ночь на 25 декабря скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета, профессор Владимир Кошель. Ему был 61 год.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ» Владимир Иванович скончался от коронавирусной инфекции.Медики региона до последнего боролись за его жизнь, подключили и врачей из Москвы. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался в реанимации этой ночью.Для всего медицинского сообщества и здравоохранения Ставрополья - это невосполнимая утрата. Слова – соболезнования сегодня утром выразил губернатор региона Владимир Владимиров:- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Владимира Ивановича. Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. Он был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Это невосполнимая утрата.Владимир Кошель - сам выпускник Ставропольского медицинского вуза. Он стал наставником и учителем для многих как будущих медиков края, так и своих коллег-врачей.Врач в разные годы возглавлял краевую клиническую больницу, Шпаковскую районную больницу, Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. С 2014 года руководил Ставропольским государственным медицинским университетом.Владимир Иванович был главным внештатным специалистом-оториноларингологом министерства здравоохранения Ставропольского края и СКФО.Свои глубокие знания он полностью отдавал тем, кто его окружал: коллегам, студентам, пациентам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стала известна причина смерти ректора Ставропольского государственного медицинского университетаЕму был 61 год (подробнее)