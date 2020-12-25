Печальная новость. В Ставрополе скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель. Об этом стало известно утром 25 декабря 2020 года. Свои соболезнования выразил и глава Ставрополья Владимир Владимиров:— Замечательный наставник, ученый, врач, добрый и светлый человек. Он был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Это невосполнимая утрата, — отметил он.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ» Владимир Кошель скончался от коронавирусной инфекции. Пока неизвестна дата похорон.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Кошель родился 10 марта 1959 года. Ему был 61 год.В 1982 году окончил Ставропольский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» с присуждением квалификации «Врач». В 1982-1984 годах обучался в клинической ординатуре по курсу оториноларингологии Ставропольского государственного медицинского института.С 1984 по 1988 годы обучался в заочной аспирантуре на кафедре оториноларингологии Ставропольского государственного медицинского института. Владимир Иванович возглавлял Ставропольский медицинский университет с 2015 года.Он был автором более 200 научных работ и являлся главным внештатным оториноларингологом министерства здравоохранения Ставрополья.