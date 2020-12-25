На Ставрополье вынесли приговор по делу 16-летнего Алексея Гуденко. Подростка судили за смерть его ровесницы Софьи, передает пресс-служба Прокуратуры Ставрополья13 августа молодой человек устроил гонки на оживленной улице села Кочубеевское. Обгоняя своего приятеля по парковке, несовершеннолетний водитель на скорости сбил школьницу. Как только Алексей осознал, что совершил - он убежал с места преступления. \\"Скорую\\" и полицию вызвали случайные прохожие, но Софью спасти не удалось. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения.Вечером того же дня недалеко от районной администрации собралось около трех сотен местных жителей. Сельчане требовали выдворить семью виновного из Кочубеевского. Дело в том, что незадолго до трагедии представители цыганской общины оказались замешены в делах об изнасиловании двух девушек. Расследование дела контролировали губернатор Владимир Владимиров и глава СКР по СК Игорь Иванов.Алексея задержали, а позже арестовали. В ноябре следствие по делу завершилось, подростку вменяли статьи \\"Нарушение ПДД, повлекшее смерть человек\\" и \\"Оставление без помощи\\".- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, запретив заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года со штрафом 20 000 рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.