Уникальный случай произошел в одном из дагестанских городов. Так, жительница Дербента, которая давно мечтала о ребенке, смогла родить живого малыша с четвертой попытки.Дело в том, что долгое время женщина не могла выносить ребенка из-за резус-конфликта.Несовместимость крови матери и плода стала причиной гибели трех ее малышей, во время предыдущих беременностей. Младенцу срочно требовалась донорская кровь. На 26 неделе беременности жительницу Дербента госпитализировали в Республиканский перинатальный центр.- Несмотря на состояние плода, данные лабораторно-инструментальных методов обследования, врачи не теряли надежду, и решили бороться за малыша всеми силами, - делится доктор РПЦ Эльвира Бексултанова.Еще не родившемуся ребенку медики провели два внутриутробных переливания крови. Через небольшой прокол в пуповине ввели порцию очищенных эритроцитов. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава. Манипуляция позволила не дать развиться серьезным патологиям.На 35 неделе беременности было решено провести кесарево сечение. К счастью, родилась здоровая девочка.Малютка весила чуть больше 1,5 кг. Так как вес очень низкий ее сразу перевели в отделение реанимации новорожденных, где она провела почти неделю.- Обычно таким крохам после рождения снова проводят заменное переливания крови, но здесь мы смогли обойтись без повторного переливания, выбрав консервативный путь лечения гемолитической болезни новорожденного, - рассказал заведующий отделением реанимации новорожденных РПЦ Эльдар Шаихов.По словам республиканских медиков, малышка быстро пошла на поправку и уже через неделю ее перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных, где она находится по сей день.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про трагичный случай в Дагестане. Там, весной 2020 года одной из жертв коронавирусной инфекции стала 27-летняя девушка, находившаяся на четвертом месяце беременности.Известно, что у будущей мамы развилась тяжелая форма пневмонии, осложненная пиелонефритом. Несколько дней молодая женщина мучилась дома. А пришла к врачам, когда боль было терпеть уже невозможно. К сожалению, не удалось спасти ни маму, ни ребенка.