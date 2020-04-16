Беременная 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в Дагестане

За последние сутки в Дагестане зафиксированы сразу три смерти от новой коронавирусной инфекции. Одной из жертв стала 27-летняя девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности.

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— Она скончалась вчера вечером, — сообщает источник «КП - Северный Кавказ». — У неё развилась тяжёлая форма пневмонии с осложнениями. К сожалению, не удалось спасти ни маму, ни ребёнка.

Позже информацию подтвердили в Минздраве.

— С 15 по 16 апреля в «Республиканском центре инфекционных болезней» скончались еще 3 пациента у которых было подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией. Среди скончавшихся 27-летняя беременная женщина из Хасавюрта. 15 апреля вертолет регионального Минздрава доставил её в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медицинского персонала больницы, спасти женщину не удалось, — сообщает пресс-служба.

По данным на утро 16 апреля 2020 года в Дагестане зафиксировано 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки прибавилось 49 заболевших. Ситуация близка к критической из-за безответственного отношения жителей к соблюдению режима самоизоляции. Вчера после полудня, согласно информации «Яндекс.Карт», индекс самоизоляции в Махачкале упал до 2.2 пунктов. Иными словами, большая часть жителей свободно гуляла по улицам республиканской столицы. Осложняет ситуацию и то

В Роспотребнадзоре отмечают, что распространение коронавируса в регионе перешло в четвёртую, бесконтрольную стадию. Это значит, что вирус присутствует даже в воздухе, а выявить очаги заражения становится практически невыполнимой задачей.

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