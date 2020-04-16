Новые случаи заражения коронавирусом в Дагестане на 16 апреля 2020: за сутки у пяти жителей республики диагностирован COVID-19. Число больных перевалило за сотню — 105 человек. 40 жителей ждут окончательного результата анализов.

— Сегодня мы получили подтверждение, что три смерти в Республиканской инфекционной больнице были связаны с коронавирусом. Женщины умерли от тяжёлой формы пневмонии, на фоне которой развились осложнения, связанные с хроническими заболеваниями. Отметим, что на сегодняшний день 2201 житель находится на карантине, всего обследовано 7427 человек, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Среди всех регионов СКФО Дагестан уступает по количеству больных и темпам распространения коронавируса лишь Ставропольскому краю, где зафиксировано 115 случаев заражения. Кроме того, далеко не все жители республики серьёзно относятся к соблюдению обязательной самоизоляции. Люди продолжают посещать мечети и выходить на улицу, несмотря на все рекомендации и просьбы врачей.

«Комсомольская правда» узнала, каких районах республики зарегистрированы случаи заражения COVID-19. Подробную информацию об этом читайте по ссылке.

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