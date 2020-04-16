2020-04-15T23:29:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Дагестане обнаружен коронавирус: список городов и районов на 16 апреля 2020 года

«КП» рассказывает, где в Двгестане обнаружен коронавирус
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Где в Дагестане обнаружен коронавирус — рассказываем, в каких городах есть заражённыеГде в Дагестане обнаружен коронавирус — рассказываем, в каких городах есть заражённыеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Дагестане обнаружен коронавирус: «КП - Северный Кавказ» публикует список городов и районов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По последним данным, на 16 апреля в республике 105 больных COVID-19. Три женщины скончались в течение нескольких часов 10 апреля. 9 человек полностью выздоровели и выписались.

По данным Минздрава Дагестана, главный эпицентр заражения — республиканская столица. Подавляющее большинство случаев заражения зафиксировано в Махачкале. Следом идёт Каспийск — 14 заболевших. На третьем месте сравнительно небольшой Южно-Сухумск, где заразилось 6 человек.

— В Левашинской и Сергокалинской районных больницах находится по три пациента с коронавирусом и ещё двое в Буйнакской больнице. На данный момент китайский вирус обнаружен только в этих областях Дагестана, — сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, что режим обязательной всеобщей самоизоляции введён на всей территории республики. Однако не везде жители относятся к угрозе серьёзно. После полудня 15 апреля индекс самоизоляции по карте «Яндекса» в Махачкале находился на уровне 2.2 пунктов. Это невероятно низкий результат, показывающий, что большинство жителей передвигается по улицам города. Что существенно повышает риск заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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