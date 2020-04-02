Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации. Сегодня мы публикуем для вас карту распространения коронавируса на 2 апреля 2020 года.

По последним данным Роспотребнадзора, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 3 случая выздоровления. Пока болезнь диагностирована у жителей пяти из семи регионов. По количеству больных лидирует Дагестан, следом идут Ставропольский край, Чечня, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В Карачаево-Черкесии и Ингушетии пациентов с подтверждённым диагнозом нет.

Карта распространения коронавируса в СКФОФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

В Дагестане на 2 апреля 2020 года зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19. При этом за сутки прибавилось 10 подтверждённых случаев. Ещё 35 пациентов с положительными экспресс-тестами ждут окончательного диагноза. Три пожилых человека, 85, 67 и 63 лет находятся в реанимации.

Ставропольский край находится на втором месте по количеству больных. За сутки положительный результат тестирования поучили пять пациентов. Число случаев заражения выросло до 15. Однако 4 человека уже вылечились от коронавируса и выписаны из медучреждений. Таким образом, на данный момент на стационаре остаются лишь 11 ставропольцев.

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На третьем месте Чеченская Республика. COVID-19 был диагностирован у 10 человек. Одна из заражённых, 83-летняя старушка, скончалась утром 1 марта. В медучреждениях лечатся 9 пациентов.

В Кабардино-Балкарии инфицированы 8 жителей. Случаев выздоровления, равно как и смертельных исходов, нет.

И, наконец, медики Северной Осетии за день выявили 2 новых случая. Коронавирусом заражены 4 человека.

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