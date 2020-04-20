Выстрелы, дубинки, 55 задержанных и эпидемиологическая катастрофа: итоги протестов в Северной Осетии

Выстрелы, камни, летящие в полицейских, удары дубинками, 55 задержанных, пострадавшие полицейские и горожане, и, главное, эпидемиологическая катастрофа — вот итоги волнений во Владикавказе. Что же произошло и чем обернётся этот день — в материале «КП».

Идейным вдохновителем митинга 20 апреля стал оперный певец, хореограф и общественный деятель Вадим Чельдиев. Его уважают в республике не только за вокал, но и за адресную помощь беднякам и старикам. Он не раз проводил благотворительные концерты и находил спонсоров из числа бизнесменов, которые отдавали часть продукции бесплатно. Для нуждающихся.

К несчастью, Вадим поверил в крайне сомнительную теорию о том, что коронавируса не существует. И призвал всех сторонников на акцию протеста. После таких действий общественником заинтересовались следователи. На певца завели дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Два дня назад его задержали.

Больше 1500 человек собрались. Люди продолжают приходить.

Убийцу — в председатели!

Сторонники Чельдиева не отступили от идеи и вышли на площадь Свободы во Владикавказе. К ним присоединились люди, понимающие, что коронавирус существует. Но протестующие против режима самоизоляции — многие потеряли работу и остались без средств к существованию.

На несанкционированном митинге зазвучали призывы открыть предприятия и школы. Другие требовали более исчерпывающей информации по коронавирусу. И подтверждение его реальности. К толпе вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он объяснил, что самоизоляция — это спасение десятков и сотен жизней. Пообещал, что малоимущие получат помощь. А потом оказалось, что у протестующих есть и политические требования. После часа дискуссии сошлись на том, что правительство будет взаимодействовать с инициативной группой из 5 участников протеста. Вот только народный пыл это не ослабило.

В сети выкладывают видео с задержанием участников.

Одним из самых странных требований жителей была полная смена правительства до 8 мая. Была озвучена даже кандидатура нового председателя правительства региона. Это место, по мнению общественников, должен занять Виталий Калоев. Ныне депутат горсовета Владикавказа, ранее — убийца диспетчера Питера Нильсена, которого считал виновным в гибели своей семьи в авиакатастрофе над Боденским озером.

Камни, дубинки и столкновения с полицией

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных структур отнеслись к акции максимально снисходительно. Они не стали разгонять нарушающих самоизоляцию жителей, а потом, под гром аплодисментов, и вовсе уступили митингующим часть площади. Люди скандировали «ОМОН — молодцы».

Силовики разгоняют толпу, кидающую камни.

К несчастью, сдержанность полиции и просьбы разойтись результата не дали. Провокации силовиков продолжались. Пока некоторые из митингующих не начали забрасывать ОМОН камнями. Начались задержания. Самых ярых активистов «винтили» в автозаки.

— 55 человек задержаны по итогам акции во Владикавказе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии. — По предварительным данным, никто не получил серьёзных повреждений. Среди сотрудников есть пострадавшие. Двое участковых получили травмы, когда полицию забрасывали камнями.

Глава МВД обратился к митингующим с просьбой разойтись.

Лишённые конструктива протесты продолжались до самого вечера. Толпа, по разным данным, разрослась до полутора или даже трёх тысяч человек. В конце полицейские были вынуждены пойти на решительные меры. Сначала к протестующим вышел глава МВД республики Михаил Скоков. Он просил жителей «разойтись по-доброму», напоминая, что они нарушают закон. В итоге, судя по видео, полиции пришлось применить спецсредства против самых рьяных участников протеста. На одной из записей даже слышны звуки, похожие на выстрелы. Однако кто и почему стрелял — неизвестно.

Выстрелы и просьбы разойтись на митинге во Владикавказе.

«Нам должно быть стыдно»

Не остался в стороне от ситуации и выдвинутый народом премьер-министр Калоев. Виталий записал видеообращение. Он осудил действия жителей республики. В первую очередь — нарушение самоизоляции.

— События, которые произошли сегодня, нас не красят. Всем нам должно быть стыдно за сегодняшний день. Я прошу всех вас оставаться дома и поберечь своих старших. Не выходили. Потому что сегодняшний день ещё аукнется нам всем недели через две, — заявил Калоев.

Виталий Калоев пристыдил участников митинга.

К нему присоединились все медики республики. Глава Роспотребнадзора Алан Тибилов назвал протест «катастрофой». Подавляющее большинство жителей пришло туда без масок. О соблюдении безопасной дистанции и речи быть не могло. По его словам, в ближайшее время регион ждёт серьёзнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом.

Своё глубокое возмущение акцией выразил и главврач Республиканской клинической больницы Астан Митциев.

— Пришли и устроили мощный очаг разноса коронавирусной инфекции. Никакие дистанции не были соблюдены, никто не был в масках. Достаточно одного заражённого, и вся толпа будет «контактная», — резюмировал Митциев.

"Люди будут умирать": главврач больницы во Владикавказе - о последствиях митинга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Нам должно быть стыдно»: выдвинутый в премьеры Виталий Калоев обратился к митингующим в Северной Осетии

В Северной Осетии завершились волнения и митинги. Сначала они были связаны с протестом против самоизоляции. Но позже приобрели политический контекст. Митингующие начали требовать отставки правительства. Даже предложили своего кандидата на должность премьер-министра. Им оказался депутат городского собрания Владикавказа, а раньше — убийца шведского авиадиспетчера Виталий Калоев (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Во Владикавказе больше 1000 человек вышли протестовать против самоизоляции

Во время режима всеобщей самоизоляции во Владикавказе более 1000 человек собрались на площади «Свободы». Толпа, судя по видео в социальных сетях, требовала свободы передвижения и открытия предприятий, закрытых в Северной Осетии из-за борьбы с распространением коронавируса. В медицинских масках – единицы. Про социальную дистанцию даже речи не идет. Слышны выкрики: «Откройте школы!» (подробности).