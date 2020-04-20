Во Владикавказе больше 1000 человек вышли протестовать против самоизоляции

Во время режима всеобщей самоизоляции во Владикавказе более 1000 человек собрались на площади «Свободы». Толпа, судя по видео в социальных сетях, требовала свободы передвижения и открытия предприятий, закрытых в Северной Осетии из-за борьбы с распространением коронавируса. В медицинских масках – единицы. Про социальную дистанцию даже речи не идет. Слышны выкрики: «Откройте школы!».

ОМОН на улице Владикавказа.

С недовольными лично провел переговоры глава республики Вячеслав Битаров, который заявил, что от коронавируса есть только одно средство – «сидеть дома».

- Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою, - обратился к недовольным глава РСО-Алания.

ОМОН на улице Владикавказа.

Митингующие заполнили не только площадь «Свободы», но долго стояли у площади «Штыба» и возле памятника Иссе Плиеву. Полицейские просили людей разойтись по домам. Были задержания.

В сети выкладывают видео с задержанием участников.

О том, что в городе ощущается напряжение, местные писали в сети еще утром, снимая на телефон автозаки и патруль из сотрудников Росгвардии. В настоящий момент в сети появляются ролики, где участники протеста бросают непонятные предметы, со слов очевидцев – камни, и силовики начинают разгонять толпу.

Напомним, недавно в Северной Осетии жители пытались взять штурмом Республиканскую клиническую больницу, чтобы лично удостовериться в существовании COVID-19 и заболевших новой коронавирусной инфекцией. Неверующие в болезнь местные саботируют предписания республиканского Роспотребнадзора. Не верят даже медикам, занятым в «грязной зоне».

На 20 апреля в Северной Осетии выявлено 177 случаев заболевания коронавирусом (+32 за сутки). У 143 пациентов болезнь протекает бессимптомно, поэтому лечение те получают амбулаторно на дому. А 23 жителя с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи. В число выявленных случаев входят два – с летальным исходом, а также девять – закончившиеся выздоровлением больного.

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