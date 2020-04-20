2020-04-20T19:16:47+03:00
Происшествия

«Разойдитесь по-доброму»: министр МВД умоляет участников митинга во Владикавказе разойтись

В противном случае против людей «будут применены спецсредства» [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Глава МВД обращается к митингующим. Фото: кадр видеоГлава МВД обращается к митингующим. Фото: кадр видео
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Министр МВД Северной Осетии Михаил Скоков просит участников стихийного митинга против самоизоляции разойтись по домам. Народные волнения во Владикавказе продолжаются.

Стихийный митинг на площади «Свободы» во Владикавказе продолжается. Полиция, Росгвардия и ОМОН противостоят участникам митинга. Судя по видео, митингующие пробовали забрасывать силовиков камнями. В свою очередь, правоохранители задерживают самых ярых провокаторов.

Глава МВД обратился к митингующим с просьбой разойтись.

Вечером к протестующим обратился глава МВД республики Михаил Скоков. Он предупредил, что стихийный митинг — нарушение закона. И попросил протестующих разойтись. В противном случае против людей «будут применять спецсредства».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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