«Нам должно быть стыдно»: выдвинутый в премьеры Виталий Калоев обратился к митингующим в Северной Осетии

В Северной Осетии завершились волнения и митинги. Сначала они были связаны с протестом против самоизоляции. Но позже приобрели политический контекст. Митингующие начали требовать отставки правительства. Даже предложили своего кандидата на должность премьер-министра. Им оказался депутат городского собрания Владикавказа, а раньше — убийца шведского авиадиспетчера Виталий Калоев.

С самого утра на площади «Свободы» во Владикавказе собрался стихийный митинг. Часть присутствующих просто не верила в существование коронавируса. Другая часть осталась без работы и средств к существованию. Люди требовали открыть предприятия, школы и вообще снять режим самоизоляции.

К митингующим стихийно присоединялись жители, попавшие в трудную ситуацию. Толпа росла. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров не мог проигнорировать протест и вышел к людям. Он убеждал присутствующих, что коронавирус существует, опасность невероятно велика, а отменить режим самоизоляции — значит похоронить десятки и тысячи стариков, крайне подверженных воздействию болезни.

После часовой беседы стало ясно, что жители не готовы прислушаться к главе региона. Они выдвинули список вполне политических требований, среди которых — отставка правительства республики до 8 мая. При этом активисты определили и нового премьер-министра. Им должен стать Виталий Калоев, убивший шведского диспетчера за гибель семьи в авиакатастрофе над Боденским озером. А ныне — депутат городского собрания Владикавказа.

Виталий Калоев пристыдил участников митинга.

Вот только Калоев настроения народа не поддержал. Узнав об этом требовании, он записал видеообращение, в котором попросил всех жителей Осетии соблюдать режим самоизоляции. Потому что на данный момент нет ничего важнее человеческих жизней, которым угрожает распространение инфекции.

— События, которые произошли сегодня, нас не красят. Всем нам должно быть стыдно за сегодняшний день. Я прошу всех вас оставаться дома и поберегли своих старших. Не выходили. Потому что сегодняшний день ещё аукнется нам всем недели через две, — заявил Калоев.

Глава Роспотребнадзора республики Алан Тибилов назвал стихийный митинг катастрофой. По его словам, сейчас нужно изолировать всех его участников. А это физически невозможно. Он уверен, что протесты обернутся существенным ростом числа заражённых.

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Во Владикавказе больше 1000 человек вышли протестовать против самоизоляции

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