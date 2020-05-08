Минздрав России обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане. Большая часть жителей не соблюдала самоизоляцию из-за культурных особенностей. Это привело к существенному росту числа заражённых.

— Жители регионов по-разному отнеслись к введённому режиму [самоизоляции]. Культурные особенности, устои, традиции определили [поведение]. Нас сейчас особо беспокоит Республика Дагестан. Наши специалисты работают совместно с представителями Роспотребнадзора, чтобы стабилизировать ситуацию. Этот регион вызывает опасения в плане оказания медицинской помощи, — сказал министр здравоохранения Мурашко на на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Часть дагестанцев до сих пор не верит, что кронавирус существует.

Местный минздрав объясняет ситуацию: большая часть населения сначала не поверила в серьёзность угрозы, да и вообще в существование коронавируса. Люди продолжали справлять свадьбы, собираться на массовые мероприятия и молитвы. И они становились очагами инфекции. Сейчас есть целые сёла, где 10-15 процентов жителей заражены пневмонией.

Последствия не заставили себя ждать: республика вышла на пятое место в России по числу заражённых, уступая лишь Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. На данный момент число заражённых — 2468 человек. Зафиксировано 17 летальных исходов и 508 случаев выздоровления.

Полная мечеть в Дагестане. Пятничный намаз во время карантина

В число заражённых попали влиятельные жители республики. Так одним из первых пациентов, у которых был зафиксирован коронавирус, стал депутат Народного собрания республики Тимур Гусаев. Он создал свой маленький блог, пытаясь убедить дагестанцев, что коронавирус — не выдумка. Вслед за ним заболел отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманап Нурмагомедов. Сейчас папа Хабиба находится на лечении в Москве, его состояние называют стабильным.

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