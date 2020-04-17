«Необратимые изменения в лёгких и температура месяц»: выздоровевший рассказал о последствиях коронавируса

Коронавирус — это не только опасность, несколько безрадостных недель в изолированном боксе и борьба за жизнь. У COVID-19 есть серьёзные последствия, которые могут преследовать даже тех, кто переболел в лёгкой форме.

Тимур Гусаев о том, как понял, что болен коронавирусом 00:00 00:00

Дагестанский депутат Тимур Гусаев заразился в конце марта. Лёгкая форма — чиновник перенёс её «на ногах». Особых жалоб, кроме потери обоняния, головных болей и температуры у него не было.

— С детства я невероятно остро чувствовал запахи, даже духами не мог пользоваться. Поэтому когда потерял обоняние, понял, что что-то не так, — поясняет Гусаев. — Попросил докторов сделать мне тест на коронавирус. Он оказался положительным и меня увезли в «инфекционку». К счастью, это была лёгкая форма — кроме температуры никаких особенных изменений я не чувствовал. Благодаря лечению запахи быстро вернулись в мою жизнь. Казалось, что лёгкие чисты. Но снимок показал два очага пневмонии.

Тимур Гусаев в инфекционной больницеФото: Личный архив героя публикации

Ситуацию пояснил врач-реаниматолог Наби Кураев, работающий в реанимации той же махачкалинской «инфекционки».

— Коронавирус очень непредсказуем, в этом его главная опасность. Даже у пациентов с лёгкой формой могут быть поражены лёгкие. Развивается пневмофиброз (образование в легких рубцов и утолщений, затрудняющих работу легких — ред.), часть ячеек-альвеол, из которых состоят лёгкие, просто перестаёт работать. Восстановятся они, вероятнее всего, только частично, — рассказал врач в эксклюзивном интервью «КП - Северный Кавказ».

Тимур Гусаев выздоровел и уже восьмой день проводит дома. Его коснулись лишь самые лёгкие последствия. Но самочувствие всё ещё очень далеко от приемлемого.

— Вчера закончил принимать антибиотики, уже третьи по счету. Чтобы не убить кишечник, пью и другие препараты — пишет депутат в своём блоге. — У меня необратимые изменения в лёгких и температура ещё на месяц. Держится в районе 38 градусов. Таковы последствия вирусной пневмонии. И это не смотря на то, что проблем с лёгкими у меня не было никогда.

Как коронавирус поражает лёгкие.Видео: Минздрав Дагестана

Даже лёгкая форма коронавируса способна надолго подорвать здоровье. Поэтому Гусаев с особенной досадой смотрит на соотечественников, продолжающих отрицать существование коронавируса, спокойно гулять по Махачкале и нарушать все мыслимые предписания режима самоизоляции.

Приводя свой пример, депутат просит дагестанцев одуматься.

— Ещё будучи в больнице написал заявление в прокуратуру и МВД — меня обвиняли «в симуляции несуществующей болезни». Удивительно, как быстро люди верят в это, додумывая удивительные подробности, — пишет Гусаев. — Мне хочется верить, что видя обстановку все наконец-таки поймут серьёзность ситуации и абсурдность отрицания опасности вируса. Ограничивайте свои контакты. И, пожалуйста, оставайтесь дома!

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