«Меня просто срубило»: российский депутат рассказал о коронавирусе, жизни в боксе и странных симптомах

— Почувствовал, что болею, я в прошлую пятницу. За выходные меня просто срубило. Появились серьёзные и странные симптомы: дико раскалывалась голова, ломота в костях. Кроме всего прочего, я напрочь потерял обоняние, а у меня, обычно, гиперчувствительность. Я даже духами из-за неё не пользовался и ни при каких болезнях её не терял. Это и стало решающим фактором: когда в понедельник ко мне пришёл лечащий врач, я попросил у него взять у меня все возможные анализы, в том числе и на коронавирус, — рассказал «КП - Северный Кавказ» депутат Народного собрания Республики Дагестан Тимур Гусаев.

Тимур Гусаев о том, как понял, что болен коронавирусом 00:00 00:00

Чиновник, согласно данным Роспотребнадзора, стал первым пациентом в регионе, у которого был диагностирован коронавирус. Сначала положительный результат дал экспресс-тест, потом опасения подтвердил и тест по полимеразной цепочке COVID-19, сделанный в новосибирской лаборатории «Вектор».

— Моих родных спасла моя осмотрительность, — рассказывает Тимур. — Конечно же, я не мог предполагать коронавирус — последние полтора года я не выезжал из страны, а последние два месяца даже Махачкалу не покидал. Но и в том, чтобы заразить их обычным гриппом никакой радости нет. Поэтому я не целовал супругу, не обнимал детей перед сном — ничего такого. Мы находились в одной квартире, я — в своей комнате, они — сами по себе. Мне кажется, на сегодня это необходимые меры для любого больного.

Тимур Гусаев показал изолированный бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в Махачкале."Для тех, кто спрашивал какие условия, записал наглядное видео. Инфекционная больница Махачкалы на Гоголя. Бокс номер 7."

Экспресс-тесты не выявили у родных Гусаева коронавирус, симптомов болезни у них тоже нет. Поэтому они остались дома, на условиях самоизоляции. А Тимура после положительного экспресс-теста увезли в Республиканскую инфекционную больницу в Махачкале.

— У нас специальный бокс, но скажу честно, не индивидуальный. Мы с моим коллегой и другом изолированы вместе, он тоже под подозрением. Распорядок нашего дня прост: несколько раз в день нам приносят лекарства: противовирусное, вроде «Тамифлю» или что-то похожее и мне вот с сегодняшнего дня стали давать антибиотик «Амоксиклав», потому что температура 37,5° и не сбивается. Её нужно мерить каждый час. Выходить, естественно, мы не можем, только в химзащите на обследование. Кушаем из пластиковой посуды, еду передают родные и друзья, хотя и еда из местной столовой бесплатная. О вкусовых качествах судить не берусь — после обоняния я почти потерял и чувство вкуса. Возможно, оно и к лучшему, — смеется депутат.

Основное время, по словам Тимура, он проводит, отвечая на звонки. Из неприятностей — слабенький интернет и скука.

Распорядок дня прост: три приема пищи, приёмы лекарств, ежечасное измерение температуры и бесконечная скукаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Жизнь в замкнутом пространстве, отчасти, лишает сил, — пояснил собеседник. — Выражение «как птица в клетке» не кажется метафорой. Мы действительно в клетке, но это необходимо. Меня спасает то, что я веду блог и рассказываю о болезни. О ней же очень внимательно читаю. Плюс звонит огромное количество людей с вопросами и словами поддержки. Хотя иногда пишут что-нибудь оскорбительное, вроде «так вам и надо».

К счастью, жизни Тимура сейчас ничего не угрожает. Коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме, хронических болезней, которые она может усилить, нет. Однако интересно, что сам больной пока о результатах окончательного теста ничего не слышал.

— У нас здесь врачи изолированы от мира так же, как и мы. Возможно, поэтому мне ещё ничего не сказали по поводу результата анализа. Торопить я их не могу, да и спросить трудно, мы всё-таки в боксах. Кстати, могу заметить, что все здесь только молодые доктора, видимо тех, кто постарше, решили оградить от риска быть заражёнными. Как бы там ни было, они настоящие герои. Когда нам пришлось выходить в этой спецзащите на томографию, я за час устал. А они держатся сутками, — восхищается депутат.

Не все желают автору блога Гусаеву здоровьяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что жизнь в боксе не слишком радует Тимура, он заклинает всех читателей «Комсомолки» терпеть любые неудобства.

— Когда на кону жизнь стариков, какие могут быть разговоры? Я понимаю, что вы хотите увидеть знакомых, друзей, сходить за покупками. Но я вас очень прошу, соблюдайте карантин, — призывает Тимур. — Не сбегайте, не нарушайте предписания. Лучше семьи будут разделены, лучше не видеть своих любимых пусть даже несколько месяцев, чем не увидеть никогда. Мы обязаны быть внимательными и сделать всё необходимое, только тогда вспышка эпидемии может начать угасать. И я вас уверяю: лучше дома, чем в больнице!

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