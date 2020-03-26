2020-03-26T18:34:03+03:00
Коронавирус Covid-19

«Симптомы необычные, решил проверить»: дагестанский депутат рассказал, как болеет коронавирусом

Экспресс-тест члена Народного собрания Дагестана Тимура Гусаева дал положительный результат
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Депутат Народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев по дороге в больницуДепутат Народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев по дороге в больницуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Депутат Народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев никуда не летал и не ездил. Не контактировал с заражёнными или госпитализированными с подозрением на коронавирус. Последние два месяца мужчина спокойно жил в Махачкале, каждый день возвращался домой и целовал жену и детей. Пока не почувствовал, что полностью потерял обоняние и вкус. Тогда Тимур, посоветовавшись с другом-врачом, сдал экспресс-тест на коронавирус. И получил положительный, пусть результат.

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— Все началось с того что в пятницу 20 марта я слег с гриппом. В понедельник вызвал врача, попросив чтобы у меня взяли анализы, в том числе на COVID-19. Дело в том, что я полностью потерял обоняние и вкус. Симптомы необычные, попросил проверить. После получения результата, в три часа ночи ко мне приезжает «Скорая». Медики в полной «боевой» готовности — спецкостюмах, масках. Меня забирают и везут в больницу, в которой я остаюсь по сей день, — рассказывает Тимур.

Попав в больницу, народный избранник решил завести свой скромный блог в соцсетях, чтобы рассказывать дагестанцам о том, как живут люди в изолированных боксах, насколько местная медицина реально готова к отражению угрозы и, конечно, оповещать о симптомах своей болезни.

— Могу смело назвать вам четыре симптома, которые были у меня, — пишет Тимур. — Это постоянная температура 37,5°, ломота тела, как при гриппе, постепенная потеря обоняния и вкуса и головная боль.

К счастью, мужчина не успел заразить никого из близких. Тестирование семьи и знакомых не дало ни одного положительного результата, однако всех в обязательном порядке заставили самоизолироваться дома.

Теперь Тимур Гусаев живёт в изолированном боксе и ждёт окончательного вердикта из новосибирской лаборатории Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Тимур Гусаев живёт в изолированном боксе и ждёт окончательного вердикта из новосибирской лабораторииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Меня спрашивают по поводу потери обоняния. Я понимаю, что этот симптом может быть достаточно частым при обычном гриппе, но для меня он странный, — поясняет депутат. — Сколько я не болел, никогда ничего подобного не было. У меня повышенная чувствительность обоняния, из-за этого я даже духами никогда не пользовался. И тут, на второй день, я понял, что ничего не чувствую.

После попадания в изолированный бокс, Тимур был восхищён работой врачей. По его словам, доктора проявляют высокий профессионализм. Единственные неудобства — приходится долго ждать результаты анализа, да интернет в больнице подводит.

— Я сразу могу сказать: да, сейчас ко мне относятся, как к больному коронавирусом, однако окончательного диагноза ещё нет и как только будет, я вам сообщу. Это подтверждает только лаборатория «Вектор» в Новосибирске. — пишет депутат. — Два ключевых показателя, которые у нас замеряют — это насыщение организма кислородом и температура. К счастью, мне уже лучше — сатурация на максимальном уровне, а температура упала до 37°.

Народный избранник прочувствовал всю серьёзность ситуации на себе, ведь он попал в больницу с подозрением на COVID-19, не выезжая из столицы Махачкалы. Он подчёркивает: просьба не выходить из дома и следовать всем инструкциям Роспотребнадзора сейчас превратилась в жизненную необходимость.

— Я вас уверяю, на данный момент лучший способ избежать болезни — ограничить своё общение, — пишет Тимур. — Если у вас есть такая возможность — оставайтесь дома и относитесь ответственно к необходимости соблюдать карантин в случае попадания в зону риска. Я хочу напомнить что у нас говорят об этом вирусе. Сам по себе он слабый, от него практические не умирают. Но он усиливает все хронические болезни. Люди с таковыми и люди в возрасте - зона риска. Подумайте о своих старших!

Напомним, что на данный момент в Дагестане десять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Подтверждённых случаев заболевания в республике нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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