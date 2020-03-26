2020-03-26T14:12:36+03:00
Общество

В Дагестане изолировали 10 человек с подозрением на коронавирус

Первые тесты показали положительный результат
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Дагестане 26 марта 10 человек с подозрением на коронавирус изолировали в боксы Республиканского центра инфекционных болезней.

- Первичные тесты на COVID-2019 у них положительные, однако для окончательного заключения биоматериал направлен в федеральный Научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве республики. - Шестеро заболевших приехали из регионов и стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса - Лондона, Турции и Москвы, остальные трое имели контакт с зараженными.

Уточняется, что "Роспотребнадзором установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими". Всем рекомендовали самоизолироваться и общаться с близкими и родными по телефону и через соцсети.

Напомним, что на Ставрополье сегодня выявили 3 новых случая заражения COVID-2019.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул

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ИСТОЧНИК KP.RU

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