В Дагестане изолировали 10 человек с подозрением на коронавирус
В Дагестане 26 марта 10 человек с подозрением на коронавирус изолировали в боксы Республиканского центра инфекционных болезней.
- Первичные тесты на COVID-2019 у них положительные, однако для окончательного заключения биоматериал направлен в федеральный Научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве республики. - Шестеро заболевших приехали из регионов и стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса - Лондона, Турции и Москвы, остальные трое имели контакт с зараженными.
Уточняется, что "Роспотребнадзором установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими". Всем рекомендовали самоизолироваться и общаться с близкими и родными по телефону и через соцсети.
Напомним, что на Ставрополье сегодня выявили 3 новых случая заражения COVID-2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU