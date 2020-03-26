2020-03-26T12:40:16+03:00
Общество

В Ставропольском крае подтверждены еще три случая заражения коронавирусом

Так, на 26 марта 2020 года число заразившихся в нашем регионе выросло до пяти человек
Ася АСРЯН
Поделиться:
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За последние сутки в Ставропольском крае подтверждены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул

00:00
00:00

Так, на 26 марта 2020 года число заразившихся в нашем регионе выросло до пяти человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека. На контроле – все, кто вернулись в Ставропольский край из неблагоприятных по обстановке с COVID-19 регионов и стран.

«Нулевой пациент» Ирина Санникова остается в реанимации в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя, оборудованной в госпиталь.

Там же в изоляции находятся 11 контактировавших с ней пациентов, 9 из которых при наличие отрицательного теста все равно остаются под наблюдением врачей.

Против уже бывшего, с недавних пор, главного инфекциониста края Санниковой ведется расследование по уголовному делу.

Ей вменяют статьи «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей», по которым грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ставрополья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом
В Ставропольском крае подтверждены еще три случая заражения коронавирусом
На Ставрополье застреливший друга мужчина получил 8 лет колонии
На Ставрополье выросло число заразившихся коронавирусом
В Ставрополе к выписке готовят 9 пациентов, у которых не обнаружен коронавирус
На Ставрополье первым волонтёром в период коронавируса стал губернатор края
На Ставрополье старший лейтенант полиции осужден за превышение должностных полномочий
В Пятигорске спасли попавшую в капкан лису
На Ставрополье пенсионер незаконно присвоил себе земельный участок
В Ставропольском крае легковушка упала с моста
Губернатор Ставрополья призвал земляков в период угрозы коронавируса особенно заботиться о близких
На Ставрополье в аварии столкнулись три грузовика
В Ставрополе директор техникума помогала поступать в вузы без ЕГЭ
В КБР открыли уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для МВД
Губернатор Ставропольского края высказался о поручениях Владимира Путина
Житель Пятигорска стал лотерейным миллионером из-за секретной комбинации