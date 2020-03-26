В Ставропольском крае подтверждены еще три случая заражения коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T12:40:16+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, на 26 марта 2020 года число заразившихся в нашем регионе выросло до пяти человек

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За последние сутки в Ставропольском крае подтверждены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул 00:00 00:00

Так, на 26 марта 2020 года число заразившихся в нашем регионе выросло до пяти человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека. На контроле – все, кто вернулись в Ставропольский край из неблагоприятных по обстановке с COVID-19 регионов и стран.

«Нулевой пациент» Ирина Санникова остается в реанимации в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя, оборудованной в госпиталь.

Там же в изоляции находятся 11 контактировавших с ней пациентов, 9 из которых при наличие отрицательного теста все равно остаются под наблюдением врачей.

Против уже бывшего, с недавних пор, главного инфекциониста края Санниковой ведется расследование по уголовному делу.

Ей вменяют статьи «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей», по которым грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU