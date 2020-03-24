В Ставрополе уволена доктор зло, заразившая 11 человек коронавирусом

В Ставрополе уволили главного внештатного инфекциониста Минздрава Ирину Санникову. Горе-врач – первая в регионе заболевшая коронавирусом ставропольчанка. Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», медик вещавшая о важности самоизоляции, скрыла поездку в Мадрид и не стала проходить карантин. Итог печальный: от неё заразилось 11 человек.

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— Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, — сообщили в краевом минздраве в ответ на вопрос о нынешнем статусе Санниковой.

Врач была не только членом Минздрава, но и была преподавателем в Ставропольском медуниверситете. Семь дней после возвращения она исполняла свои обязанности как главный внештатный инфекционист, преподавала и вела семинары. А после попала в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией.

Вчера, 23 марта Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил против Санниковой уголовные дела по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

В этот же день в Краевой клинической инфекционной больнице Ставрополя стали известны результаты тестов на коронавирус у пациентов на карантине.

- Пришли наши тесты на COVID-19. Они отрицательные. У всех пациентов и младшего медперсонала, - рассказал один из пациентов на изоляции в "инфекционке" Игорь Андрианов.

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