2020-03-22T18:11:37+03:00
Общество

Двусторонняя пневмония и температура: Врач, заразившая 11 пациентов на Ставрополье коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести

Для пациентов оборудовали закрытый на карантин госпиталь [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Ирина Санникова уже самостоятельно ходитИрина Санникова уже самостоятельно ходитФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе все детское отделение Краевой клинической инфекционной больницы переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19. В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения.

В Минздраве региона «КП-Северный Кавказ» рассказали об их самочувствии:

- Пациентка с подтвержденным коронавирусом находится в состоянии средней тяжести, стабильна. У остальных – состояние здоровья удовлетворительное, без клинических проявлений, - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Ирина Кучукова.

Главный врач «инфекционки» добавляет, что у Санниковой диагностировали двустороннюю пневмонию, и хотя дышит она уже без помощи ИВЛ, иногда использует кислородную маску:

- Температурит, но не сильно, - 37,3, 37,4. Уже самостоятельно перемещается – ходит в туалет, например. Речи о выписки пока не ведем, - рассказывает о самочувствии ведущего инфекциониста Минздрава СК главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов, который тоже попал в круг ее окружения и сейчас находится на самоизоляции.

Новых случаев заражения в Ставропольском крае не выявлено.

Коронавирус в Ставрополе: актуальная информация на 22 марта 2020 года

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Напомним, что врач Ирина Санникова завезла коронавирус в Ставропольский край из Испании, куда без предупреждения руководства летала отдыхать на выходные с 6 по 9 марта в самый разгар эпидемии. Вернувшись в Ставрополь, она неделю – с 10 марта до дня госпитализации 17-го, жила в привычном режиме. Вела пары в ВУЗе, работала на кафедре, выступала на конференции в краевом Минздраве. Санникова признала вину в том, что нарушила режим 14-дневного карантина. Круг лиц, с кем она контактировала после возвращения из-за границы, продолжают устанавливать. Их число перевалило за тысячу. В ВУЗе Ирине Санниковой грозят дисциплинарным наказанием, вплоть до увольнения. А в правоохранительных органах – обещают предъявить обвинение по уголовным статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» сразу после выписки.

МНЕНИЕ

Бывший главсанврач России Геннадий Онищенко считает, что Ирина Санникова летала в Испанию на научную конференцию, поэтому наказывать ее не за что:

- В клятве Гиппократа не написано, что Санникова должна была скрывать свою поездку в Испанию. Нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла, а в том, что она недооценила ситуацию. Понятно, что она не стояла у постели больного, то что она была консолидирована - это очевидно. Мы ее наказывать не будем. Мы в своем врачебной сообществе разберемся. Она была на научной конференции, а не на распродаже модного сезона "D&G" ездила, - рассказал Онищенко «КП-Северный Кавказ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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