Коронавирус в Ставрополе, новости на 22 марта 2020 года: Онищенко рассказал, зачем инфекционист летала в Испанию

Коронавирус в Ставрополе, новости на 22 марта 2020 года: что изменилось в крае.

Коронавирус в Ставрополе: актуальная информация на 22 марта 2020 года 00:00 00:00

Геннадий Онищенко в разговоре с "КП-Северный Кавказ" заявил, что Санникова летала в Испанию на научную конференцию и наказывать ее не будут:

Геннадий Онищенко объяснил, зачем заразившая коронавирусом 11 человек инфекционист Ставрополья летала в Испанию 00:00 00:00

- В клятве Гиппократа не написано, что Санникова должна была скрывать свою поездку в Испанию. Нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла, а в том, что она недооценила ситуацию. Понятно, что она не стояла у постели больного, то что она была консолидирована - это очевидно. Мы ее наказывать не будем. Мы в своем врачебной сообществе разберемся. Она была на научной конференции, а не на распродаже модного сезона "D&G" ездила, - сказал бывший главсанврач России Геннадий Онищенко.

Детсады по просьбе местных жителей продолжат работать и не будут закрыты на карантин. Об этом заявил глава региона. Владимир Владимиров рассказал у себя в соцсетях, что власти региона изменили решение из-за большого числа обращений родителей:

- Очень много вопросов о том, что детей оставить дома не с кем, а больничный брать невозможно. Поэтому координационный совет принял решение о том, чтобы детские сады на карантин не закрывать. С понедельника они работают в обычном графике и будут принимать детей. Но если вы считаете, что ребенку лучше остаться дома - вы вправе это сделать. Режим свободного посещения действует, - написал губернатор Ставропольского края.

Главврач о самочувствии главного инфекциониста Ставрополья с коронавирусом 00:00 00:00

Кроме того, "КП-Северный Кавказ" узнала последнюю информацию о состоянии Ирины Санниковой, "нулевого пациента" с коронавирусом на Ставрополье, которая находится сейчас в в боксе Краевой инфекционной больницы.

- Ухудшений нет. С диагнозом двусторонняя пневмония периодически носит кислородную маску. Температурит, но не сильно, - 37,3, 37,4. Уже самостоятельно перемещается – ходит в туалет, например. Речи о выписки пока не ведем, - говорит о самочувствии Ирины Санниковой главный врач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов, который тоже попал в круг ее окружения и сейчас находится на самоизоляции.

В закрытой на карантин Краевой клинической инфекционной больнице Ставрополя пациентов сгруппировали по палатам в зависимости от симптомов и состояния здоровья. Весь детский корпус больницы стал госпиталем. Ставрополец Игорь Андрианов попал в больницу в один день с Санниковой и по случайности вошел в круг контактировавших с ней лиц. Сегодня он помещен в обычную палату, где вместе с другими изолированными с хорошим самочувствием ждет результат теста на коронавирус.

- Необходимое лечение мы получаем. Осмотр проходим. Младший медперсонал уже подустал, конечно. Сегодня врача заменили на "внешнего". Она пришла в химзащите - очках, маске, послушала нас и сказала, что идем на поправку. Но пару дней нужно еще уколов поделать, - поделился мужчина с "КП". - Есть ощущение, что стали понимать - пациентов надо держать в курсе всего. Объясняют, просят не пугаться. Мы и раньше не пугались. Но в первой палате вчера было смешно. Пришел туда доктор в химзащите, а тетки его погнали с жуткими воплями и требовали заменить его на главного врача.

Также 22 марта Минздрав СК выпустил обращение к населению не доверять недостоверной информации о коронавирусе, нагнетающей обстановку.

- Специалисты уже назвали это явление инфодемией. Это значит, что паника и дезинформация распространяются гораздо быстрее и могут нанести больший вред, чем сам вирус, - сказано в сообщении на официальном сайте министерства. - Если вы чувствуете психологический дискомфорт, страх, подавленности и безысходность, приступы немотивированной агрессии, вот-вот готовы поддаться панике, звоните на горячую линию «Телефона доверия».

Помощь оказывается круглосуточно, бесплатно, анонимно по телефону 8(8652) 99-17-86. Кроме того, в крае открыта «горячая линия» по коронавирусу по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8-800-1000-738, а также работает единая горячая линия для всех россиян 8-800-2000-112.

Напомним, коронавирус на Ставрополье завезла главный инфекционист региона Ирина Санникова, прилетевшая в Ставрополь из охваченной эпидемией Испании 9 марта. За границу улетела 6 числа отдохнуть на выходные, не оповестив начальство. Уже на следующий день после возвращения домой врач вышла на работу, не изолировавшись на 14-дневный карантин. Неделю больная коронавирусом она вела занятия в медуниверситете, выполняла профессиональные обязанности на кафедре, осматривала больных в инфекционной больнице. Успела даже посетить мероприятие в Минздраве Ставрополья.

Только 17 марта, когда подскочила температура, Санникова пошла обследоваться. Снимок легких показал пневмонию. Экспресс-тест - COVID-19. Женщина загремела в реанимацию, где сутки дышала с помощью ИВЛ в полностью изолированном боксе. Сегодня пациентка дышит сама, и опасений за ее жизнь у медиков нет.

Дни закрытых дверей: соцучреждения Ставрополья уходят на карантин из-за коронавируса 00:00 00:00

Тем временем все, кто непосредственно контактировал с заболевшей, сейчас изолированы и находятся на карантине. Положительный тест на коронавирус выявили еще у 11 человек из ее окружения. Полный круг лиц, с кем врач имела контакт, до сих пор устанавливается. Проведено порядка 1200 тест-исследований. Всего на самоизоляции находится более 200 человек. Это не только студенты, сотрудники кафедры и другие общавшиеся с Санниковой ставропольцы, но и вернувшиеся из-за границы жители региона.

По информации Минздрава СК, в работу дополнительно запустили открытые лаборатории на базе пяти медицинских учреждений. А пациентов готовы принять 4 инфекционные больницы и инфекционные отделения в многопрофильных больницах края. Если ситуация с распространением коронавируса осложнится, обещают развернуть госпиталь.

На карантин в Ставропольском крае с 23 до 12 апреля закрываются только школы. Профильные учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения. Массовые мероприятия в регионе отменены. Общественный транспорт Ставрополя ежедневно неоднократно дезинфицируется.

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